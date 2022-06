Il Psg non vince ma è in testa: la classifica di chi incassa di più dalla Champions League. Così l’Uefa crea una élite di pochi top club (Di sabato 11 giugno 2022) Il Paris Saint Germain è campione d’Europa. Ciò che il club di proprietà qatariota non riesce a ottenere sul campo, a dispetto dei munifici investimenti, è arrivato sotto il profilo economico. È quanto emerge dai recenti dati pubblicati dalla Uefa sulla ripartizione degli introiti di Champions League. Nessuno nel triennio 2018-2021 ha incassato tanto quanto i parigini, che hanno raccolto 322 milioni e 538mila euro, distanziando di 15 milioni il Manchester City secondo in classifica e di 20 il Barcellona terzo. Facile notare come nessuna delle tre squadre abbia sollevato il trofeo nelle edizioni considerate, mentre una delle tre vincitrici (il Chelsea) è addirittura al decimo posto con poco più di 198 milioni di euro, alle spalle di Bayern Monaco (301), Liverpool (278), Real Madrid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Il Paris Saint Germain è campione d’Europa. Ciò che ildi proprietà qatariota non riesce a ottenere sul campo, a dispetto dei munifici investimenti, è arrivato sotto il profilo economico. È quanto emerge dai recenti dati pubblicatiUefa sulla ripartizione degli introiti di. Nessuno nel triennio 2018-2021 hato tanto quanto i parigini, che hanno raccolto 322 milioni e 538mila euro, distanziando di 15 milioni il Manchester City secondo ine di 20 il Barcellona terzo. Facile notare come nessuna delle tre squadre abbia sollevato il trofeo nelle edizioni considerate, mentre una delle tre vincitrici (il Chelsea) è addirittura al decimo posto con poco più di 198 milioni di euro, alle spalle di Bayern Monaco (301), Liverpool (278), Real Madrid ...

Pubblicità

FBiasin : “Il #Psg prepara un’offerta per #Scamacca da 45/50 milioni”. “Il #Monza prepara un’offerta per #Pinamonti da 19/20… - FBiasin : #Inter, tre cose: - #Ausilio e #Ramadani si sono visti ieri sera per parlare di #Milenkovic. - L’#Inter ha respi… - FBiasin : “Per #Skriniar problema ai flessori della coscia con versamento, stop tra le 3 e le 6 settimane”. È evidente che s… - VELOSPORT1960 : - milansette : Gazzetta: 'Psg in pressing su Scamacca. Milan, non fartelo scappare' #acmilan #rossoneri -