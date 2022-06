Gravissimo incidente in auto, è morto il calciatore Benhammouda: aveva 24 anni (Di sabato 11 giugno 2022) Una tragica notizia arriva dall’Algeria. Il calciatore Billel Benhammouda è morto in un tragico incidente stradale nelle scorse ore. Il 24enne è deceduto insieme ad un amico, la notizia è stata comunicata ufficialmente dalla federazione locale. Il calciatore dell’USM Alger stava rientrando a casa dopo aver partecipato ad un’amichevole con la squadra professionistica algerina contro la Repubblica Democratica del Congo. “L’amministrazione del club porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia Bin Hamouda in seguito alla morte del giocatore Billel Benhamouda”. La Lega algerina ha deciso di rinviare la prossima partita tra ES Setif e USM Alger, in programma sabato sera per il campionato locale. Era un centrocampista offensivo e nel corso della carriera ha indossato le maglie di USMM Hadjout e USM ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Una tragica notizia arriva dall’Algeria. IlBillelin un tragicostradale nelle scorse ore. Il 24enne è deceduto insieme ad un amico, la notizia è stata comunicata ufficialmente dalla federazione locale. Ildell’USM Alger stava rientrando a casa dopo aver partecipato ad un’amichevole con la squadra professionistica algerina contro la Repubblica Democratica del Congo. “L’amministrazione del club porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia Bin Hamouda in seguito alla morte del giocatore Billel Benhamouda”. La Lega algerina ha deciso di rinviare la prossima partita tra ES Setif e USM Alger, in programma sabato sera per il campionato locale. Era un centrocampista offensivo e nel corso della carriera ha indossato le maglie di USMM Hadjout e USM ...

