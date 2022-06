F1 | Gp di Baku | qualifiche e gara Gli orari italiani e dove vederla in tv Sky e Tv8

(Di sabato 11 giugno 2022) Un altro round della sfida tra Max Verstappen e Charles Leclerc: la sesta edizione del Gran premio diin Azerbaigian promette altro spettacolo, altri duelli marchiati Ferrari-Red Bull. Si comincia con leal sabato, domenica unache nelle stagioni passate ha sempre riservato grandi colpi di scena.è completamente diversa da Montecarlo: nel Principato i rettilinei sono quasi nulli, per curve e velocità basse. Nella capitale dello Stato affacciato sul Mar Caspio i dritti sono lunghissimi — quello del traguardo è di 2,2 km — alternati a settori più tecnici. Dopo le prime quattro curve a 90 gradi, infatti, il tracciato si fa più tortuoso nel tratto delle curve 8, 9 e 10, molto strette e che attraversano la città vecchia, fino al ritorno al via, per un totale di otto curve a destra e 12 a sinistra. ...

...al livello del proprio compagno di squadra ed in perenne difficoltà sul circuito cittadino di: ... ma cercheremo di sfruttare al massimo ogni momento per prepararci alle'.Tuttavia, al termine delle PL2, Magnussen non è andato oltre il 17° posto, per un totale di 74 giri compiuti così commentati da colui che, alla vigilia delledi domani, vanta ...Oggi, sabato 11 giugno, andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku assisteremo a una giornata molto ...Leclerc chiude davanti a tutti a Baku dando due decimi a Perez e oltre un secondo all'altra Ferrari guidata da Sainz.