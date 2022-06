Cristiano Ronaldo, una giudice di Las Vegas archivia la causa per stupro: «Accuse basate su documenti rubati» (Di sabato 11 giugno 2022) Una giudice distrettuale di Las Vegas ha respinto la causa milionaria tentata da una donna del Nevada, Kathryn Mayorga, che aveva accusato Cristiano Ronaldo di averle dato 375mila dollari per tacere le presunte violenze subite nel 2009 a Las Vegas. La giudice Jennifer Dorsey ha archiviato il caso in via definitiva, condannando invece l’avvocato della donna, Leslie Mark Stovall, per «condotta in malafede», scrive Cbsnews. L’avvocato avrebbe usato documenti rubati che rivelavano una discussione riservata tra Ronaldo e i suoi avvocati. L’uso di quei documenti nella causa, ha spiegato la giudice, ha del tutto compromesso il caso. Si conclude così anche la ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Unadistrettuale di Lasha respinto lamilionaria tentata da una donna del Nevada, Kathryn Mayorga, che aveva accusatodi averle dato 375mila dollari per tacere le presunte violenze subite nel 2009 a Las. LaJennifer Dorsey hato il caso in via definitiva, condannando invece l’avvocato della donna, Leslie Mark Stovall, per «condotta in malafede», scrive Cbsnews. L’avvocato avrebbe usatoche rivelavano una discussione riservata trae i suoi avvocati. L’uso di queinella, ha spiegato la, ha del tutto compromesso il caso. Si conclude così anche la ...

Pubblicità

EURO2024 : ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal - ChampionsLeague : Cristiano Ronaldo scored twice in the final, #OTD in 2017 ???? #UCLfinal | #UCL - Goal_India : Cristiano Ronaldo ?? Rocky Bhai #CR7 #KGF2 #KGFChapter2 - hugosa933 : RT @EURO2024: ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal - ekky_kristina : RT @EURO2024: ???? Cristiano Ronaldo ?? Ricardo Quaresma ?? #OTD at EURO ____ @07RQuaresma | @selecaoportugal -