Pubblicità

ParliamoDiNews : Cottarelli: `Ora bisogna fermare l’inflazione. Gli aiuti statali? Solo ai più deboli` - Economia #cottarelli… - giovanni_barba : RT @breveinutile: @DanieleBerghino @Nmarru @giovanni_barba Sì, una svista che ho notato anch'io. D'altronde, nel panorama dei politici ital… - breveinutile : @DanieleBerghino @Nmarru @giovanni_barba Sì, una svista che ho notato anch'io. D'altronde, nel panorama dei politic… - wbellons : @LautaroFCIM @_ManuFC_ @Inter_Scout Il progetto è ora realtà: è partita la raccolta fondi per salvare l’Inter dal f… - EnricomariaSala : @Mio14Mioli Da allora le cose sono cambiate. Hanno rifiutato offerta in cui avrebbero guadagnato (biasin). Rifiutan… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Che cosa si può fare Carlo, economista di rango, ex direttore del Dipartimento degli affari fiscali del Fo ndo Monetario Internazionale, qualche idea ce l'ha. Borsa italiana a picco, ...è passato a Fratelli d'Italia un ritorno di fiamma (è il caso di dirlo visto il suo passato di ...presidenza della Lombardia nel caso in cui non si trovasse un accordo sul nome di Carlo. ... Cottarelli: "Ora bisogna fermare l’inflazione. Gli aiuti statali Solo ai più deboli" Ad ogni modo 'noi abbiamo fatto un nome che per noi è molto valido - ha aggiunto Calenda - ossia Carlo Cottarelli. Se si deciderà invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra - ha concluso ...Il professore avverte: "Non si può fare altro che alzare i tassi. Risparmi colpiti, ma non serve una patrimoniale" ...