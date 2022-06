Calciomercato Fiorentina: clamorosa idea Dzeko (Di sabato 11 giugno 2022) per rinforzare l’attacco nell’anno del ritorno in Europa La Fiorentina starebbe pensando ad Edin Dzeko per potenziare il suo attacco. Il Corriere Fiorentino spiega come l’attaccante bosniaco sia l’obiettivo di Italiano qualora Lukaku dovesse effettivamente tornare all’Inter. La società viola, nonostante lo stipendio del giocatore da 5 milioni, vorrebbe regalarsi un rinforzo d’esperienza nell’anno del ritorno in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) per rinforzare l’attacco nell’anno del ritorno in Europa Lastarebbe pensando ad Edinper potenziare il suo attacco. Il Corriere Fiorentino spiega come l’attaccante bosniaco sia l’obiettivo di Italiano qualora Lukaku dovesse effettivamente tornare all’Inter. La società viola, nonostante lo stipendio del giocatore da 5 milioni, vorrebbe regalarsi un rinforzo d’esperienza nell’anno del ritorno in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

