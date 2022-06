ATP Stoccarda 2022: Andy Murray raggiunge Matteo Berrettini in finale, Kyrgios dura un set, poi perde il controllo ed esce dalla partita (Di sabato 11 giugno 2022) Sarà Andy Murray a sfidare Matteo Berrettini nella finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Lo scozzese batte con il punteggio di 7-6(5) 6-2 Nick Kyrgios, anche se l’australiano di fatto scompare dal campo dalla fine del tie-break in poi, soprattutto a causa di comportamenti che col tennis hanno, francamente, ben poco a che fare. Eppure il primo parziale è di quelli che lo spettacolo lo regalano. Di Kyrgios, in questa fattispecie, emergono sia il fatto istrionico (compreso un tweener a rete eseguito per eccesso di velocità, che nemmeno gli porta il punto) che quello agonistico. La metà del set è quella più accesa, con palle break annullate su entrambi i fronti (due da Murray, una dall’australiano), e alla fine dei conti ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Saràa sfidarenelladel torneo ATP 250 di. Lo scozzese batte con il punteggio di 7-6(5) 6-2 Nick, anche se l’australiano di fatto scompare dal campofine del tie-break in poi, soprattutto a causa di comportamenti che col tennis hanno, francamente, ben poco a che fare. Eppure il primo parziale è di quelli che lo spettacolo lo regalano. Di, in questa fattispecie, emergono sia il fatto istrionico (compreso un tweener a rete eseguito per eccesso di velocità, che nemmeno gli porta il punto) che quello agonistico. La metà del set è quella più accesa, con palle break annullate su entrambi i fronti (due da, una dall’australiano), e alla fine dei conti ...

