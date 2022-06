Amici 22, chi sono i prof “intoccabili” che rivedremo a settembre 2022 (Di sabato 11 giugno 2022) Mentre si infittiscono i rumors secondo cui Maria De Filippi avrebbe in mente uno stravolgimento del cast dei professori in vista della nuova stagione di Amici 22 che prenderà il via a settembre, sappiamo che almeno due professori sono già stati riconfermati e ci saranno certamente: stiamo parlando di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La maestra di danza e il coach di canto, che tra l’altro negli ultimi anni insegnano alla stessa squadra, avrebbero già firmato il contratto, a differenza di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, il cui destino è in bilico e la loro riconferma (se avverrà) sarà solo nei prossimi mesi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, cast stravolto: Maria De Filippi richiama una sua pupilla? ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 giugno 2022) Mentre si infittiscono i rumors secondo cui Maria De Filippi avrebbe in mente uno stravolgimento del cast deiessori in vista della nuova stagione di22 che prenderà il via a, sappiamo che almeno dueessorigià stati riconfermati e ci saranno certamente: stiamo parlando di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La maestra di danza e il coach di canto, che tra l’altro negli ultimi anni insegnano alla stessa squadra, avrebbero già firmato il contratto, a differenza di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, il cui destino è in bilico e la loro riconferma (se avverrà) sarà solo nei prossimi mesi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, cast stravolto: Maria De Filippi richiama una sua pupilla? ...

