Addio ai prelievi bancomat | ecco cosa bisogna fare da oggi

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 11 giugno 2022) Iallo sportellocambiano decisamente. Vediamo come dobbiamo comportarci da adesso, i dettagli Molto presto gli sportelli adibiti per il prelievopotrebbero rivelarsi solo un vecchio ricordo. Ci sono già alcuni istituti bancari che si stanno muovendo per compiere questa eliminazione definitiva. Tra le grandi perplessità,sta succedendo di preciso e che riguarda le banche. I consumatori vanno incontro ad una grande rivoluzione. Alcune banche sono già al lavoro da tempo perquesti grandi cambiamenti. Per ridurre la circolazione di contante e i costi inerenti alle operazione, si sta andando incontro all’eliminazione deiallo sportello. Coloro i quali sono possessori di un ...