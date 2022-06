Tabellone Atp Stoccarda 2022 | Tsitsipas guida il seeding | tre italiani al via

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilprincipale del torneo Atp 250 di(erba). Il numero uno è il greco Stefanos, che ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori. Il grande protagonista sarà Matteo Berrettini, vincitore dell’edizione di tre anni fa ed al ritorno in campo dopo tre mesi d’assenza a causa di un’operazione alla mano destra. Il romano è la testa di serie numero due ed avrà un bye all’esordio. Per l’Italia ci sono anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Presenti anche il britannico Andy Murray, l’australiano Nick Kyrgios, il canadese Denis Shapovalov ed il polacco Hubert Hurkacz per un parterre davvero d’eccezione. Di seguito ilcompleto con tutti gli accoppiamenti nel dettaglio. CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI ILCOMPLETO QUARTI DI FINALE (1) ...

Pubblicità

SuperTennisTv : Crescono gli @InteBNLdItalia ?? L’ATP ha annunciato che dal 2023 ci sarà un tabellone a 96 giocatori su dodici gio… - FiorinoLuca : Gli Internazionali BNL d’Italia ottengono l’upgrade dall’ATP: Il Masters 1000 di Roma presenterà, a partire dall’a… - paolochirdo75 : RT @FiorinoLuca: Gli Internazionali BNL d’Italia ottengono l’upgrade dall’ATP: Il Masters 1000 di Roma presenterà, a partire dall’anno pro… - grafuio : RT @FiorinoLuca: Gli Internazionali BNL d’Italia ottengono l’upgrade dall’ATP: Il Masters 1000 di Roma presenterà, a partire dall’anno pro… - LadyVenezia : RT @SuperTennisTv: Crescono gli @InteBNLdItalia ?? L’ATP ha annunciato che dal 2023 ci sarà un tabellone a 96 giocatori su dodici giornate… -

... troverete tutte le informazioni utili come il programma del giorno e ildel singolare ... RISULTATI E CONTESTO Sarà quindi Sonego Berrettini nel torneoStoccarda 2022 . Appuntamento sull'...Stefanos Tsitsipas dovrà vedersela con Andy Murray in occasione dei quarti di finale dell'250 di Stoccarda 2022 . Affascinante sfida tra il giovane greco e l'esperto britannico, sull'......Derby italiano sui prati verdi del Boss Open, torneo ATP 250 con sede a Stoccarda, in Germania. Uno di fronte uno all’altro troviamo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego in un quarto di finale a tinte a ...Berrettini sfida Sonego nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il derby italiano mette in palio la semifinale contro uno tra Bonzi e Otte. Ecco tutto quello che c’è da sapere, sull’orar ...