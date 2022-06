Summer Game Fest 2022: mostrato il primo gameplay trailer di The Callisto Protocol (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Gameplay trailer di The Callisto Protocol rivela nella sua brutalità cosa aspettarci dal gioco fortemente horror, scopriamolo insieme Ieri durante il Summer Game Fest 2022 sono stati mostrati molti giochi in arrivo quest’anno, tra cui The Callisto Protocol, grazie a un Gameplay trailer che mostra le meccaniche principali del gioco. A primo impatto non possiamo negare la estrema somiglianza con Dead Space ma il gioco riesce comunque ad avere una sua identità, con elementi inediti. Il filmato dura circa due minuti e per i più sensibili preparatevi che la violenza non manca. Il Gameplay trailer di The Callisto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilplaydi Therivela nella sua brutalità cosa aspettarci dal gioco fortemente horror, scopriamolo insieme Ieri durante ilsono stati mostrati molti giochi in arrivo quest’anno, tra cui The, grazie a unplayche mostra le meccaniche principali del gioco. Aimpatto non possiamo negare la estrema somiglianza con Dead Space ma il gioco riesce comunque ad avere una sua identità, con elementi inediti. Il filmato dura circa due minuti e per i più sensibili preparatevi che la violenza non manca. Ilplaydi The...

Pubblicità

4NewsItalia : Direttamente dalla serata di apertura del Summer Game Fest 2022, ecco la lista degli annunci e delle novità videolu… - infoitscienza : God of War: Ragnarok: fan arrabbiati per la mancata presenza al Summer Game Fest - tuttoteKit : Summer Game Fest 2022: mostrato il primo gameplay trailer di The Callisto Protocol #PC #PS4 #PS5… - LeAvvDiFrankie : È appena uscito un nuovo video! SUMMER GAME FEST: un evento FALLIMENTARE? - infoitscienza : Metal: Hellsinger, data di uscita e demo nel trailer del Summer Game Fest 2022 -