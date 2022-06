Sicurezza Putin, feci e urine raccolte dai servizi segreti russi. Ecco perché (Di venerdì 10 giugno 2022) La salute di Vladimir Putin è un importante segreto di Stato: tanto che, fra la scorta che accompagna il presidente russo all’estero, ci sarebbe una persona incaricata di ‘raccogliere’ in una valigia i suoi escrementi corporei e portarli a Mosca perché non vengano lasciate tracce che possano dare indicazioni sul suo stato di salute. Fantascienza? Non secondo ‘Paris Match’ che, in un articolo ripreso da molti siti ucraini tra cui Ukrainiska Pravda, rivela particolari di cui ancora nessuno aveva parlato. Secondo il tabloid, nelle ‘risultanze corporee’ del presidente della Federazione Russa “si celano informazioni importanti…per l’avvenire del mondo”, tanto da spingere il suo staff a ‘camuffare’ eventuali tracce. Secondo Paris Match, la prima volta in cui si sarebbe sentito parlare di questa ‘pratica’ è stato nell’ottobre del 2019, dopo la visita di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 giugno 2022) La salute di Vladimirè un importante segreto di Stato: tanto che, fra la scorta che accompagna il presidente russo all’estero, ci sarebbe una persona incaricata di ‘raccogliere’ in una valigia i suoi escrementi corporei e portarli a Moscanon vengano lasciate tracce che possano dare indicazioni sul suo stato di salute. Fantascienza? Non secondo ‘Paris Match’ che, in un articolo ripreso da molti siti ucraini tra cui Ukrainiska Pravda, rivela particolari di cui ancora nessuno aveva parlato. Secondo il tabloid, nelle ‘risultanze corporee’ del presidente della Federazione Russa “si celano informazioni importanti…per l’avvenire del mondo”, tanto da spingere il suo staff a ‘camuffare’ eventuali tracce. Secondo Paris Match, la prima volta in cui si sarebbe sentito parlare di questa ‘pratica’ è stato nell’ottobre del 2019, dopo la visita di ...

