Sesto e ultimo appuntamento di "Tutto accade su Rtl 102.5" con Alessandra Amoroso (Di venerdì 10 giugno 2022) Alessandra Amoroso – foto di Flavio&FrankMILANO – Tutto pronto per il Sesto appuntamento di "Tutto accade su Rtl 102.5" con Alessandra Amoroso, che torna a RTL 102.5 come conduttrice d'eccezione. Lunedì 13 giugno, dalle 21 alle 23, l'artista sarà in diretta sulla prima radiovisione d'Italia per condividere i ricordi più belli della sua carriera e gli ultimi aggiornamenti sulle tappe verso il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il prossimo 13 luglio. Dopo il successo delle prime cinque puntate, Alessandra Amoroso ospiterà tanti altri amici nel corso del Sesto e ultimo appuntamento. Imperdibile. Segnate dunque questa data:

