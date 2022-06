Pochi pannelli per iPhone 14 Max e Pro Max: gli scenari possibili (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli iPhone 14 Max e Pro Max verranno entrambi presentati nel consueto appuntamento di settembre, nonostante crescano le preoccupazioni relativamente all’effettiva disponibilità delle componenti, su cui non gravano solo gli effetti della pandemia, che ancora imperversa con un certo peso, ma anche e soprattutto l’attuale situazione socio-politica globale. Da un lato, Foxconn ha fornito le sue rassicurazioni, lasciando intendere che la struttura potrà reggere e sarà in grado di fare fronte alla produzione; dall’altro, gli analisti hanno dimostrato tutta la propria apprensione per una difficoltà che si è ormai palesata (specie per la scarsa disponibilità dei processori Apple A16 che avrebbe perfino costretto la mela morsicata a riservarli solo alle varianti Pro dei prossimi iPhone). L’analista Ross Young ha gettato qualche ombra per quanto riguarda i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Gli14 Max e Pro Max verranno entrambi presentati nel consueto appuntamento di settembre, nonostante crescano le preoccupazioni relativamente all’effettiva disponibilità delle componenti, su cui non gravano solo gli effetti della pandemia, che ancora imperversa con un certo peso, ma anche e soprattutto l’attuale situazione socio-politica globale. Da un lato, Foxconn ha fornito le sue rassicurazioni, lasciando intendere che la struttura potrà reggere e sarà in grado di fare fronte alla produzione; dall’altro, gli analisti hanno dimostrato tutta la propria apprensione per una difficoltà che si è ormai palesata (specie per la scarsa disponibilità dei processori Apple A16 che avrebbe perfino costretto la mela morsicata a riservarli solo alle varianti Pro dei prossimi). L’analista Ross Young ha gettato qualche ombra per quanto riguarda i ...

Pubblicità

TerryBi1 : @anitablanco3 @LaVeritaWeb In America rispetto a noi, ci sono molte case singole e pochi condomini. Una casa media… - gabriele_bark : @EnricoLetta Siamo tra le pochi nazioni a non avere il nucleare, da dove la tiriamo fuori l'energia? Dai pannelli s… - MarcoRCapelli : @DrCappa @SardoneSilvia Hanno provato, ma questi pannelli, su meno di due metri quadrati, forniscono se e no l'ener… - KersevanRoberto : @FrancescoMauce8 @c_grosa @MarazitiMassimo @Qualenergiait @gonufrio Continui a non voler capire: la centrale ?? for… - NicolaPalestra : @GiZollino @davidarmanini @Pascali_Luca_ Efficienza attuale dei pannelli solari è almeno +50% rispetto al 2012. Nel… -