PNRR, pubblicate le graduatorie dell’avviso per le mense scolastiche (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono state pubblicate le graduatorie dell’avviso per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla chiusura dei termini, lo scorso 28 febbraio, sono pervenute 1.088 candidature, per un totale di richieste di finanziamento pari a 581.398.294,06 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono stateleper la messa in sicurezza e/o realizzazione dinell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla chiusura dei termini, lo scorso 28 febbraio, sono pervenute 1.088 candidature, per un totale di richieste di finanziamento pari a 581.398.294,06 euro. L'articolo .

