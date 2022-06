Per splendere non solo di notte, ma anche alla luce del sole (Di venerdì 10 giugno 2022) L’estate 2022 strizza l’occhio alla stagione dei party più scatenati, dalla disco anni Ottanta alle serate pop Duemila. Il protagonista, oggi come ieri, un top con strass. Ricoperto di brillantini allover, capace di farsi notare in pista – e, perché no, anche alla luce del sole. Questo l’ultimo, insolito suggerimento per abbinarlo, che arriva dritto dalle sfilate. Il top con strass secondo Stella McCartney PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Il look del giorno, con il top a spalle scoperte: l’abbinamento più elegante da copiare Dove l’abbiamo visto Nel mondo post pandemia, ogni occasione è buona per festeggiare. E sperimentare le mise da sera durante il giorno ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 giugno 2022) L’estate 2022 strizza l’occhiostagione dei party più scatenati, ddisco anni Ottanta alle serate pop Duemila. Il protagonista, oggi come ieri, un top con strass. Ricoperto di brillantini allover, capace di farsi notare in pista – e, perché no,del. Questo l’ultimo, insolito suggerimento per abbinarlo, che arriva dritto dalle sfilate. Il top con strass secondo Stella McCartney PE22 (Photo: Imaxtree). Leggi› Il look del giorno, con il top a spalle scoperte: l’abbinamento più elegante da copiare Dove l’abbiamo visto Nel mondo post pandemia, ogni occasione è buona per festeggiare. E sperimentare le mise da sera durante il giorno ...

Pubblicità

TeamGianSole : È stata ancora una volta l'Isola del cambiamento: pace interiore e taglio al passato ??????? per un nuovo futuro. C… - Adriana35401416 : RT @randomly_upset: non siamo soli, questa volta per davvero grazie alla tua musica, continua a splendere, oggi è il tuo giorno?? davvero gr… - randomly_upset : non siamo soli, questa volta per davvero grazie alla tua musica, continua a splendere, oggi è il tuo giorno?? davver… - Itsile_ : Luca ha fatto vedere una volta ancora quanto sia nato per stare su un palco a splendere con tutta la gente che cant… - imurhopi : il tempo ti strapperà dalle mie mani quando il sole sorgerà, non vede l’ora di splendere tra i fili dei tuoi cap… -