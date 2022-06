Paramedico trans denuncia: "Pazienti rifiutano le mie cure, alcuni mi sputano addosso" (Di venerdì 10 giugno 2022) Una Paramedico britannico ha raccontato di aver subito abusi verbali e fisici in quanto trans, con diversi Pazienti che hanno rifiutato le sue cure e alcuni che gli hanno addirittura sputato addosso. L'inglese Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) Unabritannico ha raccontato di aver subito abusi verbali e fisici in quanto, con diversiche hanno rifiutato le sueche gli hanno addirittura sputato. L'inglese

Pubblicità

cuba98w : RT @fanpage: pazienti rifiutano il suo aiuto, le sputano addosso e spesso le chiedono 'Cosa sei?' Ha scelto un lavoro per aiutare le person… - Frankf1842 : RT @fanpage: pazienti rifiutano il suo aiuto, le sputano addosso e spesso le chiedono 'Cosa sei?' Ha scelto un lavoro per aiutare le person… - My_JoyfulLiving : RT @fanpage: pazienti rifiutano il suo aiuto, le sputano addosso e spesso le chiedono 'Cosa sei?' Ha scelto un lavoro per aiutare le person… - fanpage : pazienti rifiutano il suo aiuto, le sputano addosso e spesso le chiedono 'Cosa sei?' Ha scelto un lavoro per aiutar… -