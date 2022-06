L’ex assessore del Piemonte Roberto Rosso (Fdi) condannato a 5 anni per voto di scambio politico-mafioso (Di venerdì 10 giugno 2022) Roberto Rosso, ex assessore regionale del Piemonte per Fratelli d’Italia, è stato condannato a 5 anni per voto di scambio politico-mafioso. Lo ha stabilito il collegio del Tribunale di Asti presieduto dal giudice Alberto Giannone al termine del processo “Carminius-Fenice”, svolto con rito ordinario. Il procedimento, nato da un’inchiesta della Guardia di finanza, ruotava intorno a un’organizzazione criminale legata alla ‘ndrangheta, più precisamente alla cosca Bonavota di Vibo Valentia, insediata nell’area di Carmagnola, a cavallo tra le province di Torino, Asti e Cuneo. Durante il proseguo delle indagini, coordinate dai sostituti procuratore Monica Abbatecola e Paolo Toso della Direzione distrettuale antimafia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022), exregionale delper Fratelli d’Italia, è statoa 5perdi. Lo ha stabilito il collegio del Tribunale di Asti presieduto dal giudice Alberto Giannone al termine del processo “Carminius-Fenice”, svolto con rito ordinario. Il procedimento, nato da un’inchiesta della Guardia di finanza, ruotava intorno a un’organizzazione criminale legata alla ‘ndrangheta, più precisamente alla cosca Bonavota di Vibo Valentia, insediata nell’area di Carmagnola, a cavallo tra le province di Torino, Asti e Cuneo. Durante il proseguo delle indagini, coordinate dai sostituti procuratore Monica Abbatecola e Paolo Toso della Direzione distrettuale antimafia di ...

