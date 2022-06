"La Russia? Nelle cancellerie internazionali...". Ambasciatore Carnelos, gira una voce: "errore di calcolo", ci siamo fregati? (Di venerdì 10 giugno 2022) Quale economia si schianterà prima? La nostra o quella russa? Questa la domanda che si è posto Marco Carnelos, ex Ambasciatore in Iraq. "Serpeggia l'impressione che il copione della reazione delle democrazie occidentali all'invasione russa sia stato frettolosamente scritto a Washington e Londra, mentre Bruxelles e le altre capitali europee si sarebbero limitate a recepirlo con un semplice copia e incolla", ha scritto Carnelos su Dagospia. Secondo lui, Nelle cancellerie della triade - Nato, Ue e G7 - non si sono analizzati i rischi delle sanzioni imposte a Mosca. "La Russia, dopo gli iniziali, grossolani, errori militari, sta lentamente ma inesorabilmente prendendo il sopravvento nel Donbass", ha spiegato Marco Carnelos, che poi ha aggiunto: "Quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Quale economia si schianterà prima? La nostra o quella russa? Questa la domanda che si è posto Marco, exin Iraq. "Serpeggia l'impressione che il copione della reazione delle democrazie occidentali all'invasione russa sia stato frettolosamente scritto a Washington e Londra, mentre Bruxelles e le altre capitali europee si sarebbero limitate a recepirlo con un semplice copia e incolla", ha scrittosu Dagospia. Secondo lui,della triade - Nato, Ue e G7 - non si sono analizzati i rischi delle sanzioni imposte a Mosca. "La, dopo gli iniziali, grossolani, errori militari, sta lentamente ma inesorabilmente prendendo il sopravvento nel Donbass", ha spiegato Marco, che poi ha aggiunto: "Quanto ...

