Juventus, Allegri pronto a riabbracciare il suo pupillo: finalmente l’annuncio (Di venerdì 10 giugno 2022) La Juventus si prepara a un’estate di fuoco e a una stagione in cui dovrà ritrovare le certezze perdute. Una di queste è in arrivo. Il 4° posto ottenuto al termine della Serie A 2021/2022 di certo non avrà fatto sorridere i vertici della Juventus. Certo la qualificazione in Champions League era fondamentale per motivi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 giugno 2022) Lasi prepara a un’estate di fuoco e a una stagione in cui dovrà ritrovare le certezze perdute. Una di queste è in arrivo. Il 4° posto ottenuto al termine della Serie A 2021/2022 di certo non avrà fatto sorridere i vertici della. Certo la qualificazione in Champions League era fondamentale per motivi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : Perché Allegri preferisce Di Maria a Berardi #Juve #calciomercato - calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista lancia l'indiscrezione: “La #Juventus sta pensando di sostituire Massimiliano #Allegri… - forumJuventus : (CDS) 'Juventus - Fagioli: si lavora all'intesa, nuovo contratto e subito a disposizione di Allegri'?… - giorgioghiffo : RT @Gianpaolo_5: Se non sei un fenomeno della panchina devi fare tanta gavetta per meritarti un top club, non ci sono altre strade. Si può… - MGBasolu : RT @Gianpaolo_5: Se non sei un fenomeno della panchina devi fare tanta gavetta per meritarti un top club, non ci sono altre strade. Si può… -