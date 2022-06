Inflazione | Snoop Dog aumenta lo stipendio al suo rollatore di spinelli

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’erode sempre di più la paga dei lavoratori, alcuni imprenditori e aziende si muovono di conseguenza. C’è chi ha elargito bonus e/o premi, e chi ha direttamente alzato la paga dei propri dipendenti. Come il musicista americanoDog, anche se l’attività in questione è quantomeno particolare. Il ‘blunt roller’ personale Si tratta infatti della figura del suo “blunt roller”, ilpersonale di sigarette di marijuana. Per far fronte all’. In precedenza aveva pagato l’uomo da $ 40.000 a $ 50.000 all’anno, ma ha twittato di averto loa un importo non specificato. Lo scrive il Los Angeles Times.dog ha rivelato per la prima volta di aver assunto un “” a tempo pieno nel 2019 durante lo show ...

Dogg, il pioniere del G - Funk, ha rivelato martedì di aver aumentato lo stipendio del suo "blunt roller" professionista per far fronte all'. In precedenza aveva pagato l'uomo da $ 40....lo stipendio al suo rollatore di blunt di marijuana a causa dell'che sta colpendo in modo duro la fascia media della popolazione statunitense. Una selezione Fare il rollatore di...L’artista americano paga un rollatore di canne personale più di 50.000 dollari l’anno. Paga aumentata per via dell’inflazione che colpisce duro anche gli Usa.Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come Snoop Dogg avesse assunto un “rollatore” personale che passasse le sue giornate a preparargli le oltre 80 canne al giorno che fuma venendo profumatamente ...