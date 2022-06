F1, il gioco delle scie sarà decisivo in qualifica a Baku. Leclerc e Sainz dovranno aiutarsi: tanti decimi in ballo (Di venerdì 10 giugno 2022) Piovono sorrisi in casa Ferrari al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku la monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata ha messo in mostra il lato migliore di sé, confermandosi competitiva sia sul giro secco, sia sul passo gara, nonostante il lay-out della pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio, quantomeno sulla carta, dovrebbe favorire la Red Bull. I risultati di FP1 e FP2, invece, hanno dimostrato come la F1-75 sia davvero a proprio agio nel mix tra curve lentissime ed i 2.2 chilometri del lunghissimo tratto di scorrimento conclusivo. I tempi, come spesso capita, non mentono. Charles Leclerc ha chiuso al primo posto il venerdì azero in 1:43.224, confermandosi sempre al top ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Piovono sorrisi in casa Ferrari al termineprime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino dila monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata ha messo in mostra il lato migliore di sé, confermandosi competitiva sia sul giro secco, sia sul passo gara, nonostante il lay-out della pista posizionata sulle sponde del Mar Caspio, quantomeno sulla carta, dovrebbe favorire la Red Bull. I risultati di FP1 e FP2, invece, hanno dimostrato come la F1-75 sia davvero a proprio agio nel mix tra curve lentissime ed i 2.2 chilometri del lunghissimo tratto di scorrimento conclusivo. I tempi, come spesso capita, non mentono. Charlesha chiuso al primo posto il venerdì azero in 1:43.224, confermandosi sempre al top ...

