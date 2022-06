Crotone | UFFICIALE | torna Vrenna | ecco il ruolo

Pubblicità

UFFICIALE: Crotone, Raffaele Vrenna torna in rossoblù. Sarà ancora il Dg del club CROTONE - Tramite un comunicato ufficiale, il Crotone ha annunciato che "Raffaele Vrenna torna a ricoprire il ruolo di direttore generale della società". Vrenna, appena liberatosi dalla Pro Vercelli, ...Il dirigente: "Sono felice di tornare ed entusiasta dell'incarico, ho forti stimoli e mi dedicherò a questo progetto con impegno quotidiano" ...