Con la pubblicità, lo streaming ci ruberà anche il sonno (Di venerdì 10 giugno 2022) Ultima speranza, la pubblicità Die Welt, pagina 10, di Thomas Heuzeroth. Ci vogliono otto ore e 27 minuti per guardare l'ultima stagione della serie Netflix Bridgerton. Sono quasi sei ore per la serie poliziesca di Amazon Bosch e cinque ore e 46 minuti per la serie Disney Star Wars Mandalorian. In futuro, tuttavia, gli spettatori dovranno dedicare molto più tempo al cosiddetto binge-watching. I servizi di streaming aggiungeranno presto la pubblicità alle loro offerte anche in Germania, trascinando così ancora un po' le serate e le notti televisive. Le aziende mantengono ancora il riserbo sulla data esatta di inizio della pubblicità. Amazon ha in programma il lancio in Germania almeno entro la fine dell'anno. Disney vuole iniziare prima negli Stati Uniti e poi a livello internazionale l'anno prossimo.

