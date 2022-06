“Cessione Napoli sempre più probabile”: Auriemma rivela le cifre (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Napoli potrebbe cambiare proprietà nel prossimo futuro. Il club di Aurelio De Laurentiis è molto appetito da imprenditori stranieri e le voci di un possibile addio dell’attuale presidente sono sempre più insistenti. Nel corso delle ultime settimane sono spuntati diversi nomi, sia americani che qatarioti e il fondo più interessato sembra essere quello di Paul Singer, ex proprietario del Milan che ha appena ceduto il passo a Gerry Cardinale. Aurelio De Laurentiis Napoli (Getty Images)Cessione Napoli, Auriemma rivela: “A 650-700 milioni ADL vende” Raffaele Auriemma, nel corso di ‘Si Gonfia La Rete‘, programma in onda su Radio Marte, ha rincarato la dose e annunciato chepresto potrebbe avvenire la Cessione del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilpotrebbe cambiare proprietà nel prossimo futuro. Il club di Aurelio De Laurentiis è molto appetito da imprenditori stranieri e le voci di un possibile addio dell’attuale presidente sonopiù insistenti. Nel corso delle ultime settimane sono spuntati diversi nomi, sia americani che qatarioti e il fondo più interessato sembra essere quello di Paul Singer, ex proprietario del Milan che ha appena ceduto il passo a Gerry Cardinale. Aurelio De Laurentiis(Getty Images): “A 650-700 milioni ADL vende” Raffaele, nel corso di ‘Si Gonfia La Rete‘, programma in onda su Radio Marte, ha rincarato la dose e annunciato chepresto potrebbe avvenire ladel ...

Pubblicità

kisskissnapoli : Giuffredi a Radio Goal: 'Mario Rui resta al Napoli al 100% come Di Lorenzo. Sono due punti fermi della squadra. Pol… - Cucciolina96251 : RT @AttilioMalena: Alla #Juventus, #Koulibaly piace moltissimo e sarebbe anche disposta a fare uno sforzo economico per strapparlo al #Napo… - SPalermo91 : RT @AttilioMalena: Alla #Juventus, #Koulibaly piace moltissimo e sarebbe anche disposta a fare uno sforzo economico per strapparlo al #Napo… - ZonaBianconeri : RT @AttilioMalena: Alla #Juventus, #Koulibaly piace moltissimo e sarebbe anche disposta a fare uno sforzo economico per strapparlo al #Napo… - MundoNapoli : Auriemma Shock: “Cessione del Napoli sempre più probabile: quando Singer alzerà l’offerta” -