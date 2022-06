Boomdabash e Annalisa: Tropicana è la loro hit estiva (Di venerdì 10 giugno 2022) A Tre Passi da Te, Karaoke e Mambo Salentino con Alessandra Amoroso, Non ti Dico No con Loredana Bertè e Mohicani con Baby K, i Boomdabash sono sempre una garanzia in fatto di tormentoni estivi. Quest’anno il gruppo salentino è tornato con Tropicana un pezzo che profuma già di hit estiva, in featuring con Annalisa. Anche questa volta i Boomdabash hanno fatto centro. Al primo ascolto sto già canticchiando ‘notte fonda luna piena Tropicana Macarena’… Ma la domanda è: preferite Tribale di Elodie o Tropicana dei Boomdabash? La senti l’aria? Tropicana con Annalisa è fuori! Ballatela e cantatela tutti Ascoltala qui https://t.co/By2Io6a0FW #Boomdabash #Tropicana #estate2022 ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 giugno 2022) A Tre Passi da Te, Karaoke e Mambo Salentino con Alessandra Amoroso, Non ti Dico No con Loredana Bertè e Mohicani con Baby K, isono sempre una garanzia in fatto di tormentoni estivi. Quest’anno il gruppo salentino è tornato conun pezzo che profuma già di hit, in featuring con. Anche questa volta ihanno fatto centro. Al primo ascolto sto già canticchiando ‘notte fonda luna pienaMacarena’… Ma la domanda è: preferite Tribale di Elodie odei? La senti l’aria?conè fuori! Ballatela e cantatela tutti Ascoltala qui https://t.co/By2Io6a0FW ##estate2022 ...

