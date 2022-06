Bari Puglia, maltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Nubifragio, allagamenti e disagi a Bari stamattina. Una situazione che ha creato difficoltà anche al traffico veicolare, nel centro urbano come in tangenziale. Oltre sessanta millimetri, il livello della pioggia in circa tre ore. L'articolo Bari <small class="subtitle">Puglia, maltempo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 giugno 2022) Nubifragio, allagamenti e disagi astamattina. Una situazione che ha creato difficoltà anche al traffico veicolare, nel centro urbano come in tangenziale. Oltre sessanta millimetri, il livello della pioggia in circa tre ore. L'articolo proviene da Noi Notizie..

