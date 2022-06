Bale smentisce Angel Torres: «Di sicuro non vado al Getafe» (Di venerdì 10 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex Real Madrid Dopo l’addio a zero al Real Madrid non è ancora chiaro quale sarà la prossima squadra di Gareth Bale. «Non vado al Getafe, questo è sicuro», ha voluto specificar il gallese dopoché il presidente del club spagnoli, Angel Torres, aveva raccontato di essere stato contattato direttamente dall’agente del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’ex Real Madrid Dopo l’addio a zero al Real Madrid non è ancora chiaro quale sarà la prossima squadra di Gareth. «Nonal, questo è», ha voluto specificar il gallese dopoché il presidente del club spagnoli,, aveva raccontato di essere stato contattato direttamente dall’agente del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

