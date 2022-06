Arnautovic via dal Bologna? L’agente esce allo scoperto: novità sui rumors in Serie A (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le numerose voci di mercato, parla L’agente di Arnautovic e risponde ai vari rumors della Serie A. Bologna Arnautovic agenteArnautovic viene da una stagione molto intensa al Bologna, dove ha regalato gol e prestazioni importanti. Da ormai un mese si rincorrono molte voci di mercato sull’attaccante, che veniva prima visto all’Inter, poi alla Juventus, con contatti già avviati tra club e giocatore. Oggi, ai microfoni di MadeInBo Radio TV, ha parlato il fratello Danijel, suo agente, facendo chiarezza su tutte queste voci di mercato. Ecco le sue parole: “Riguardo a quello che si dice su Marko, io non so da dove arrivino queste notizie e non so con chi parlino i vari media, ma posso dire che ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le numerose voci di mercato, parladie risponde ai varidellaA.agenteviene da una stagione molto intensa al, dove ha regalato gol e prestazioni importanti. Da ormai un mese si rincorrono molte voci di mercato sull’attaccante, che veniva prima visto all’Inter, poi alla Juventus, con contatti già avviati tra club e giocatore. Oggi, ai microfoni di MadeInBo Radio TV, ha parlato il fratello Danijel, suo agente, facendo chiarezza su tutte queste voci di mercato. Ecco le sue parole: “Riguardo a quello che si dice su Marko, io non so da dove arrivino queste notizie e non so con chi parlino i vari media, ma posso dire che ...

