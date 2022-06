(Di venerdì 10 giugno 2022) "Rebel Girl" è un'app pensata per dar fiducia a bambine eraccogliendo storie di donne straordinarie del passato e del presente. Ma tra i premi assegnati a Cupertino c'è di tutto: dalle applicazioni per la produttività ai videogiochi

Pubblicità

LaStampa : Apple Design Award 2022, tra i vincitori due “ragazze ribelli” italiane. - ITItalianTech : Apple Design Award 2022, tra i vincitori due “ragazze ribelli” italiane - peterzana : @simplemal Concordo sul nome del Mabook Air, oltretutto il 13” ormai pesa uguale da anni e anzi sembra più spesso.… - TechCovo : ????Apple pubblica per sbaglio un video dove si intravede il futuro notch di iPhone 14 pro!???? Questa è un'ulteri… - 83napolano : RT @CeotechI: Apple CarPlay, design rinnovato e integrazione migliorata... #Apple #AppleCarplay #Automobile #CarPlay #iOS #iOS16 #iPhone #N… -

... Cassa Depositi e Prestiti, e numerosi business angels, tra cui l'ex presidente mondiale di...speaker dotato di intelligenza artificiale sviluppando un nostro dispositivo con hardware e...Per fortuna, da alloraha riportato ilsui modelli futuri, con le versioniSilicon che rappresentano valide alternative per chiunque sia ancora attaccato al notebook del 2015. Il ..."Rebel Girl" è un'app pensata per dar fiducia a bambine e ragazze raccogliendo storie di donne straordinarie del passato e del presente.macOS Ventura offre nuove funzioni come Stage Manager su Mac aiutano a mantenere la concentrazione e a fare ancora di più.