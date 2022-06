Zendaya spiega perché non le interessa diventare una pop star (Di giovedì 9 giugno 2022) Zendaya, durante l'ultimo episodio di Actors on Actors con Andrew Garfield pubblicato da Variety, ha spiegato perché non le interessa diventare una pop star: 'Preferisco recitare'. Zendaya non crede di essere tagliata per diventare una pop star: come tutti sappiamo, anni prima di diventare una delle attrici più famose al mondo, la 25enne vincitrice di un Emmy aveva pubblicato un EP, una dozzina di singoli e un album in studio. Anche se occasionalmente registra ancora della musica per i suoi progetti sullo schermo, Zendaya ha recentemente ammesso, durante un episodio di Actors on Actors con Andrew Garfield, che preferisce recitare piuttosto che cantare: "Ne stavo parlando con Sam Levinson di Euphoria. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022), durante l'ultimo episodio di Actors on Actors con Andrew Garfield pubblicato da Variety, hatonon leuna pop: 'Preferisco recitare'.non crede di essere tagliata peruna pop: come tutti sappiamo, anni prima diuna delle attrici più famose al mondo, la 25enne vincitrice di un Emmy aveva pubblicato un EP, una dozzina di singoli e un album in studio. Anche se occasionalmente registra ancora della musica per i suoi progetti sullo schermo,ha recentemente ammesso, durante un episodio di Actors on Actors con Andrew Garfield, che preferisce recitare piuttosto che cantare: "Ne stavo parlando con Sam Levinson di Euphoria. ...

Advertising

matimaiorana : zendaya mi vuole far soffrire no perché sennò non si spiega - uhblueside : @FL0WERKIVE la cosa di zendaya e jk spiega tante cose -