Ucraina: S.Craxi, 'su crisi alimentare prospettive drammatiche' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il fallimento del tentativo di mediazione turco per un possibile meccanismo che consenta il trasporto del grano e lo sblocco del porto di Odessa, ci pone innanzi ad una prospettiva drammatica, con all'orizzonte una crisi alimentare devastante e senza precedenti che avrà effetti dirompenti, specie nell'area del Mediterraneo allargato e nell'Africa, con tutto il corollario di problematiche accessorie che ne derivano per l'Europa e per una realtà rivierasca come l'Italia. Non dimentichiamo, infatti, che la crisi alimentare è stato uno dei fattori co-scatenanti delle cosiddette 'Primavere arabe', alimentate dall'aumento dei prezzi, dalla scarsità di materie prime alimentari oltre che dai diversi interessi geopolitici ed economici che si condensarono sulla Regione". Così, Stefania ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il fallimento del tentativo di mediazione turco per un possibile meccanismo che consenta il trasporto del grano e lo sblocco del porto di Odessa, ci pone innanzi ad una prospettiva drammatica, con all'orizzonte unadevastante e senza precedenti che avrà effetti dirompenti, specie nell'area del Mediterraneo allargato e nell'Africa, con tutto il corollario di problematiche accessorie che ne derivano per l'Europa e per una realtà rivierasca come l'Italia. Non dimentichiamo, infatti, che laè stato uno dei fattori co-scatenanti delle cosiddette 'Primavere arabe', alimentate dall'aumento dei prezzi, dalla scarsità di materie prime alimentari oltre che dai diversi interessi geopolitici ed economici che si condensarono sulla Regione". Così, Stefania ...

Advertising

ale_celoni : @beppesevergnini Io ho guardato con speranza al comunismo, quello di Berlinguer, rimpiango quel Pci, ma non ho mai… - TV7Benevento : **Ucraina: S. Craxi, 'offensiva russa contro media, va condannata con forza'** - - vincenzo_tolve : Craxi:'Da Sigonella all'Ucraina:ecco come si difendono gli interessi nazionali' - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: 'L'Italia è un alleato leale e deve essere trattato alla pari. L'alleanza con gli Usa è fatta di lealtà, ma non di subalter… - LuisaCerutti7 : @Mongoagogo @Margheboniver Scusa ma cosa c'entra Craxi morto da anni con la guerra in Ucraina? E allora il piddi? E… -