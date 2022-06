Tutto pronto per il Radio Zeta Future Hits Live 2022 (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa del Radio Zeta Future Hits Live 2022 che si terrà questa sera alle 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. Presenti il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, l’AD della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, la direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, e i tre conduttori dell’evento, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini. “Gli artisti della Generazione Zeta sono il futuro, sono davvero bravi e hanno da dire cose belle”, così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci. “Siamo molto felici di celebrare i ragazzi della Generazione Zeta con il primo Festival dedicato a loro. Festeggeremo la fine della ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa delche si terrà questa sera alle 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. Presenti il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, l’AD della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, la direttrice artistica di, Federica Gentile, e i tre conduttori dell’evento, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini. “Gli artisti della Generazionesono il futuro, sono davvero bravi e hanno da dire cose belle”, così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci. “Siamo molto felici di celebrare i ragazzi della Generazionecon il primo Festival dedicato a loro. Festeggeremo la fine della ...

