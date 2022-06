Sei sorelle | anticipazioni 10 giugno 2022 | la proposta di Jesus

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 giugno 2022) Miguel avrà un brutto incidente in fabbrica e questo potrebbe diventare un grosso problema per leSilva., infatti, nel corso della puntata Seiin onda il 10, in cerca di vendetta nei loro confronti, cercherà di convincere il giovane a denunciare la fabbrica per l'incidente. Nel frattempo, Cristobal si prenderà cura di Miguel mentre Petra vorrà assumersi la colpa di tutto, ma Celia interverrà.Seipuntata 10: Petra vorrà assumersi la responsabilità dell'incidente Celia convincerà Petra a mettere in funzione un macchinario difficile da gestire e a causa di ciò Miguel subirà un incidente rimanendo gravemente ferito. Cristobal si prenderà cura di lui ed annuncerà che ...