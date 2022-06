Prosecuzione Sonego-Struff in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022

(Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzose la vedrà contro il tedesco Jan Lennardnelladel match di ottavi di finale del torneo Atp 250 di. L’incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-6(2) 3-4 senza break a causa della pia. Il torinese si è aggiudicato al tie-break un primo set dominato dai servizi. Nell’atto conclusivo, mentre l’azzurro è riuscito a mantenere un tennis impeccabile, il suo avversario ha commesso qualche errore di troppo, tra cui un doppio fallo ed uno smash a rete. Il secondo set si è aperto con una palla break in favore dima, da lì in poi, la wild card di casa non ha corso altri rischi nei suoi turni di battuta prima della sospensione. La speranza è che l’italiano non venga distratto dallo sfortunato evento e che possa ...

... giovedì 9 giugno, si disputeranno gli ultimi match degli ottavi del tabellone principale di singolare maschile e si completerà l'incontro interrotto oggi per pioggia con l'azzurro Lorenzoin ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Il nostro live termina qui, appuntamento a domani per ladell'incontro. 17.39 Il match è stato definitivamente sospeso e rinviato a domani. Sarà il secondo incontro sul Centrale a partire dalle ore 11.00.