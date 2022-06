“Non ci posso credere”. Lutto per Nino D’Angelo: l’addio pieno di commozione (Di giovedì 9 giugno 2022) Nino D’Angelo Lutto. Brutta, bruttissima notizia per l’artista napoletano che qualche domenica fa è stato uno dei protagonisti della puntata di oggi di “Verissimo Story”, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin che ripropone le interviste più belle realizzate nel recente passato del programma campione di ascolti anche in quest’ultima stagione. Prima di diventare un artista grazie a un’intuizione del suo futuro suocero, ha raccontato a Verissimo, Nino D’Angelo ha venduto i gelati alla stazione centrale e le scarpe ai mercati. Si è adattato a qualsiasi topo di lavoro per la sua famiglia. E quando arrivato il successo ha comprato casa ai suoi genitori. Nino D’Angelo Lutto: “Non ci posso credere” E con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022). Brutta, bruttissima notizia per l’artista napoletano che qualche domenica fa è stato uno dei protagonisti della puntata di oggi di “Verissimo Story”, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin che ripropone le interviste più belle realizzate nel recente passato del programma campione di ascolti anche in quest’ultima stagione. Prima di diventare un artista grazie a un’intuizione del suo futuro suocero, ha raccontato a Verissimo,ha venduto i gelati alla stazione centrale e le scarpe ai mercati. Si è adattato a qualsiasi topo di lavoro per la sua famiglia. E quando arrivato il successo ha comprato casa ai suoi genitori.: “Non ci” E con ...

Advertising

GiovaQuez : Santoro: 'Non posso riconoscere la necessità di armare il popolo ucraino solo perché invaso'. Poi, e allora l'Iraq?… - carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - IlContiAndrea : Ora non posso scrivere nulla né dire molto (causa embarghi) ma essere qui è bello. Capolavori di #LucioDalla cantat… - Ofelieh : Le canzoni di #Blanco sono da cantare in macchina a tutto volume con i finestrini aperti e le lacrime agli occhi me… - Fef58 : RT @riccardoweiss: Condivido pienamente e da condividere a più non posso ???????????????????????????????????????????????????? Solo per farvi capire come veniamo trat… -