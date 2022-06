Nicola Savino dopo l’Isola 16 potrebbe condurre un ex amatissimo reality Rai: ecco quale (Di giovedì 9 giugno 2022) Nicola Savino nonostante sia attualmente impegnato come opinionista nell’edizione de l’Isola dei Famosi in corso, è già pronto ad affrontare nuove sfide professionali. Prossimamente, infatti, debutterà su Tv8 alla conduzione di un nuovo programma nella fascia dell’access prime time, dopo la chiusura di Guess my age. Questa però non è l’unica novità che potrebbe interessare il futuro professionale del brillante opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, infatti, Tv8 vorrebbe riproporre un programma cult della televisione italiana, ovvero Music Farm, la cui ultima edizione è andata in onda nel 2006. Al momento il ritorno in tv di Music Farm non è ancora certo, ma qualora si decidesse di puntare proprio sul programma in questione, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 giugno 2022)nonostante sia attualmente impegnato come opinionista nell’edizione dedei Famosi in corso, è già pronto ad affrontare nuove sfide professionali. Prossimamente, infatti, debutterà su Tv8 alla conduzione di un nuovo programma nella fascia dell’access prime time,la chiusura di Guess my age. Questa però non è l’unica novità cheinteressare il futuro professionale del brillante opinionista delshow condotto da Ilary Blasi. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, infatti, Tv8 vorrebbe riproporre un programma cult della televisione italiana, ovvero Music Farm, la cui ultima edizione è andata in onda nel 2006. Al momento il ritorno in tv di Music Farm non è ancora certo, ma qualora si decidesse di puntare proprio sul programma in questione, ...

