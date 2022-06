(Di giovedì 9 giugno 2022) La lunga permanenza a L’Isola dei Famosi sta surriscaldando gli animi dei naufraghi. La fame e la fatica, infatti, hanno dato vita a situazioni difficili da gestire. Nelle ultime ore, ci sono state delle discussioni trae altri concorrenti. In particolare, Carmen Di Pietro enon hanno gradito la reazione avuta dal cantante in seguito ad alcune parole. Per fortuna, tutto sembra essere tornato alla normalità. Il Cugino di Campagna, dopo aver capito di aver esagerato, ha provato a riavvicinarsi ai suoi due compagni di avventura. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi, scoppia il caos traLa produzione de L’Isola ...

Advertising

infoitcultura : Nick Luciani chiarisce la sua posizione con Nicolas Vaporidis: “Tutti amici” - tuttopuntotv : Nick Luciani chiarisce la sua posizione con Nicolas Vaporidis: “Tutti amici” #isola #IsoladeiFamosi - RealGossipland : Nick ha accusato Vaporidis di aver portato tutti al limite con il suo comportamento sconsiderato. DETTAGLI QUI… - GammaStereoRoma : Nick Luciani - NON TI HA AMATA MAI - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Nick Luciani contro Nicolas Vaporidis: 'Non lo sopporto' #isoladeifamosi -

Isola dei Famosi, Maria Laura non ci sta: "Uno non fa nulla, l'altro è impazzito" Nelle ultime settimane,ha mostrato la sua verve abbandonando i panni di naufrago sottomesso alla logica ...Durante il daytime de L'Isola dei Famosi di mercoledì abbiamo vistoche ha chiarito con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro , ma a Cayo Cochinos non c'era traccia di Edoardo Tavassi . Infatti Marco Cucolo e il fratello di Guendalina sono stati portati in ...Isola dei famosi: bestemmia nella lite tra Nick e Nicolas In realtà, ascoltando il video in questione non si distingue una bestemmia di Nicolas e dunque una squalifica… Leggi ...Il fratello di Guendalina e il compagno di Lory Del Santo sono in infermeria, sottoposti ad accertamenti medici: dovrebbero tornare per la puntata di lunedì ...