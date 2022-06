Meteo giovedì | fronte freddo su parte d’Italia | con rischio grandine e nubifragi

(Di giovedì 9 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica si sta abbassando di latitudine ed eroderà l’anticiclone africano. Sull’Italia le conseguenze si manifesteranno con un deciso incremento dell’instabilità dasu buonadelle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate. Le temperature, già in calo mercoledì, si abbasseranno ulteriormentesu praticamente tutta Italia e il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Venerdì l’aria fresca affluita dalle latitudini più settentrionali formerà un vortice in spostamento dal basso Adriatico verso i ...

L'avviso prevede, nelle zone in cui ricade il territorio del Comune di Senigallia, temporali di forte intensità, per tutta la giornata di9 giugno 2022SUD E ISOLE Condizioniin progressivo peggioramento al sud peninsulare con rovesci e temporali diffusi dal pomeriggio, in particolar modo sul settore appenninico e la Puglia. Cielo in ... Meteo Padova: oggi e domani poco nuvoloso, Giovedì 9 nubi sparse