Mario Draghi? Attendiamo ancora una parola: quel silenzio sospetto sul referendum giustizia (Di giovedì 9 giugno 2022) Domenica 12 giugno è una data storica per la giustizia: gli italiani sono chiamati all'urna referendaria per compiere la rivoluzione liberale della magistratura invocata da anni a furor di popolo, avvocati, imputati e soprattutto innocenti incarcerati. Voterò più si che no, ma non entro nel dettaglio perché non si sa mai che il Copasir apra un'investigazione sui dissidenti del regime delle toghe. Purtroppo manca un quesito sull'olio di gomito, ma, costringere lor signori a nobilitarsi con le miserevoli fatiche che affliggono quotidianamente noi comuni mortali, non è materia sottoponibile a referendum. Siamo accaniti sostenitori della presunzione d'innocenza - perché prevista dalla Costituzione e non per simpatia con i delinquenti - e soprattutto siamo ancora sotto choc per l'assenza di repliche istituzionali allo sconvolgente scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Domenica 12 giugno è una data storica per la: gli italiani sono chiamati all'urna referendaria per compiere la rivoluzione liberale della magistratura invocata da anni a furor di popolo, avvocati, imputati e soprattutto innocenti incarcerati. Voterò più si che no, ma non entro nel dettaglio perché non si sa mai che il Copasir apra un'investigazione sui dissidenti del regime delle toghe. Purtroppo manca un quesito sull'olio di gomito, ma, costringere lor signori a nobilitarsi con le miserevoli fatiche che affliggono quotidianamente noi comuni mortali, non è materia sottoponibile a. Siamo accaniti sostenitori della presunzione d'innocenza - perché prevista dalla Costituzione e non per simpatia con i delinquenti - e soprattutto siamosotto choc per l'assenza di repliche istituzionali allo sconvolgente scritto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Parigi ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal preside… - CarloCalenda : Chi esclude le larghe intese dopo il 2023 si è alleato con i suoi avversari, prima nel Conte 1 e poi nel Conte 2. Q… - GBruttini : RT @itsmeback_: Sanzioni Russia, Mario Draghi: 'Un successo completo che non penalizza l’Italia.' Pane Quotidiano a Milano 01/06/22 https:… - RaiNews : Una fitta due giorni di incontri diplomatici di alto livello per il premier, Mario Draghi a Parigi, in primo piano… - LeoChamaeleo : RT @itsmeback_: Sanzioni Russia, Mario Draghi: 'Un successo completo che non penalizza l’Italia.' Pane Quotidiano a Milano 01/06/22 https:… -