"Mamma, mi faccio le canne". Sartori, l'erba e la bufera sul web (Di giovedì 9 giugno 2022) Il web non ha perdonato, prendendola come una sorta di confessione e facendo piovere commenti talvolta ironici talaltra compassionevoli Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Il web non ha perdonato, prendendola come una sorta di confessione e facendo piovere commenti talvolta ironici talaltra compassionevoli

Advertising

NicolaPorro : ?? Arriva la prima (e si spera ultima!) 'fatica letteraria' della #sardina col cerchietto. La recensione politicamen… - Claudiacascion5 : Io non c'è l'ha faccio più in questo social c'è un pessimismo per la situazione della ferrari che mamma mia per una… - santorooila : RT @ohscemmo: non so se mi ucciderà prima mia mamma per le battute che faccio o quello su cui le faccio - fermium257 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Mamma faccio rete, cosí pesco tante sardine. - GiancaGuarin : RT @NicolaPorro: ?? Arriva la prima (e si spera ultima!) 'fatica letteraria' della #sardina col cerchietto. La recensione politicamente scor… -