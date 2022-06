I soci stranieri bocciano i compensi dei padroni di Rcs

(Di giovedì 9 giugno 2022) Gli stipendi passati e futuri di Urbano Cairo, del cda di Rcs da lui presieduta e guidata e dei suoi manager non piacciono molto agli investitori internazionali. Lo si scopre leggendo il verbale dell'assemblea del 3 maggio scorso del gruppo editore del «Corriere della Sera» chiamata fra l'altro ad approvare il bilancio 2021. Ebbene il punto 3 all'ordine del giorno era la «Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui», suddivisa tra una prima parte relativa aiprevisti nel 2022 e una seconda riguardante quelli erogati nel 2021, pari complessivamente a 6,7 milioni di euro. La relazione è stata predisposta dal comitato interno al cda presieduto da Maria Capparelli e composto da Diego Della Valle e Stefania Petruccioli. Il voto sul primo punto ha visto favorevoli ititolari di 440,9 milioni di azioni ...

Gli stipendi passati e futuri di Urbano Cairo, del cda di Rcs da lui presieduta e guidata e dei suoi manager non piacciono molto agli investitori ...
Gli stipendi passati e futuri di Urbano Cairo, del cda di RCS e dei suoi manager fanno storcere il naso agli investitori internazionali.