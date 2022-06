Fabrizio Corona e Sara Barbieri presto sposi. A dare l’annuncio è stato proprio l’ex paparazzo dei vip (Di giovedì 9 giugno 2022) , che in un’intervista ha voluto confermare il suo amore per la modella e dare la notizia delle imminenti nozze. Sulle pagine del settimanale Chi, Fabrizio Corona ha raccontato la love story con Sara Barbieri, iniziata nel 2021 e tenuta lontano dai riflettori il più possibile. La coppia già vive sotto lo stesso tetto, con il figlio Carlos, nato dalla relazione del fotografo con Nina Moric. “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”, ha dichiarato Fabrizio Corona al magazine di Alfonso Signorini. Sara Barbieri, infatti, è nata nel 2000, vive anche lei a Milano dove lavora come modella: ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 giugno 2022) , che in un’intervista ha voluto confermare il suo amore per la modella ela notizia delle imminenti nozze. Sulle pagine del settimanale Chi,ha raccontato la love story con, iniziata nel 2021 e tenuta lontano dai riflettori il più possibile. La coppia già vive sotto lo stesso tetto, con il figlio Carlos, nato dalla relazione del fotografo con Nina Moric. “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita”, ha dichiaratoal magazine di Alfonso Signorini., infatti, è nata nel 2000, vive anche lei a Milano dove lavora come modella: ...

