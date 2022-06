Advertising

GandolfoDomini1 : @black_blinky @pharsaliaa @Silvy6701 @borghi_claudio Indurre qualcuno con il ricatto per profitto (di Big Pharma) =… - PaganiAurelio : @elio_vito detto da chi di estorsione (tasse) ci campa, ed anche bene, beh...... potrebbe sembrare una affermazione… - Piergiulio58 : Ospita una donna 37enne in casa, lei gli estorce denaro: Dammi i soldi o ti brucio casa. Condannata a 4 anni di rec… -

corriereadriatico.it

MACERATA -di100.000 euro con la minaccia di legami con la Camorra, in due a giudizio. Ieri il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata, Claudio Bonifazi, ha rinviato a ...Dalle celle emettono ordini di morte, di, gestiscono la vita del clan e degli altri ... Una realtà nella qualeal fattore del disagio, in passato, specie negli anni '70, aveva influito ... Estorsione di oltre 100mila euro con la minaccia di legami con la camorra, in due a giudizio Lo scorso luglio la persona offesa aveva denunciato di essere stata vittima di una truffa sfociata poi in estorsione. Secondo quanto ricostruito dalla Procura – il fascicolo è del pubblico ministero ...Tentata estorsione aggravata, concorso in danneggiamento seguito da incendio. Sono le accuse contestate a cinque persone nei confronti delle quali sono state emesse misure cautelari da parte dell’auto ...