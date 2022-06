Elezioni 2022, poche donne candidate: la democrazia paritaria è un traguardo lontano (Di giovedì 9 giugno 2022) di Roberta Ravello democrazia paritaria significa pari opportunità in tutti i settori. Per quanto riguarda la politica, questo presuppone un cambio di passo culturale. Le donne dopotutto sono almeno la metà della popolazione, se non la maggioranza, perché non dovrebbero autorappresentarsi e delegare invece degli uomini a portare avanti le loro istanze? Chi conosce meglio le donne e le loro problematiche, se non una donna stessa? La legge costituzionale del 30 maggio 2003 n. 1 poneva in capo al legislatore l’obbligo di “promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. In politica però questo tarda a concretizzarsi. Ci sono state misure che hanno interessato direttamente la legislazione elettorale e i partiti, ma non sufficienti visti i risultati. Ancora, in questa tornata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) di Roberta Ravellosignifica pari opportunità in tutti i settori. Per quanto riguarda la politica, questo presuppone un cambio di passo culturale. Ledopotutto sono almeno la metà della popolazione, se non la maggioranza, perché non dovrebbero autorappresentarsi e delegare invece degli uomini a portare avanti le loro istanze? Chi conosce meglio lee le loro problematiche, se non una donna stessa? La legge costituzionale del 30 maggio 2003 n. 1 poneva in capo al legislatore l’obbligo di “promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità trae uomini”. In politica però questo tarda a concretizzarsi. Ci sono state misure che hanno interessato direttamente la legislazione elettorale e i partiti, ma non sufficienti visti i risultati. Ancora, in questa tornata ...

