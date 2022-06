Draghi a cena da Macron, intesa sul Recovery bis ma non sull'ingresso dell'Ucraina nella Ue (Di giovedì 9 giugno 2022) Il piatto forte del menù è quello più divisivo: l?accesso di Kiev alla Ue. Roma chiede un?accelerazione dell?iter standard, Parigi invece spinge per il suo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 giugno 2022) Il piatto forte del menù è quello più divisivo: l?accesso di Kiev alla Ue. Roma chiede un?accelerazione?iter standard, Parigi invece spinge per il suo...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Parigi ed è stato accolto nel cortile dell'Eliseo dal preside… - RaiNews : Abbracci e sorrisi a favore di telecamere, poi #Draghi e #Macron a tavola all'Eliseo per confrontarsi su #Ucraina,… - 1982wolverine : Cena di lavoro all'#Eliseo tra il presidente francese #Macron e il rappresentante #USA in #UE #Draghi. - StefaniaFalone : RT @DanielaColi2: Draghi a cena all'Eliseo con Macron. Un piano di pace per far finire la guerra in Ucraina? - PappaletteraF : RT @RaiNews: Abbracci e sorrisi a favore di telecamere, poi #Draghi e #Macron a tavola all'Eliseo per confrontarsi su #Ucraina, energia, si… -