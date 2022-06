DAZN | interviene il Codacons | Pessima notizia per i consumatori italiani

(Di giovedì 9 giugno 2022)ha aggiornato il suo piano tariffario, innalzando vertiginosamente i prezzi. La Lega Serie A, attraverso l'amministratore delegato, ha già messo in evidenza che si tratta di un aumento in linea...

Advertising

Pall_Gonfiato : #DAZN, interviene il #Codacons - LALAZIOMIA : Codacons e UNC contro il rincaro di DAZN - laziopress : Codacons e UNC contro il rincaro di DAZN - Luckyluciano971 : RT @PaoloDambrosi14: Il codacons interviene solo con fedez o interviene anche con #dazn - Luckyluciano971 : RT @francerau: Faccio davvero fatica a capire la politica di #DAZN. Serie A con appeal ai minimi storici; Un anno con continui disservizi,… -

dunque sul tanto discusso tema della doppia utenza con un repricing . La pratica della concurrency usata inizialmente dalla stessa piattaforma anche come motivazione d'acquisto ...e il problema della concurrencycosì, grazie ai nuovi prezzi,su una pratica usata inizialmente dalla stessa piattaforma anche come motivazione d'acquisto importante in un ...Nella giornata di oggi è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia sul rincaro degli abbonamenti Dazn. Dopo il primo anno in cui la piattaforma si è aggiudicata i diritti per la trasmissione ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Sono state tante le polemiche che hanno visto protagonista DAZN quest’anno, dai problemi tecnici nel corso delle partite, ai ...