Covid, Speranza e Conte fanno gli allarmisti: la partita non è chiusa. E gli esperti rincarano la dose (Di giovedì 9 giugno 2022) Covid, Speranza e Conte, sostenuti da una parte degli esperti in campo, evocano allarmi e paure. E rilanciano la necessità di misure di Contenimento e restrizioni. La la battaglia non è vinta, la partita non è chiusa», tuona il ministro della Salute con l’ex premier che gli offre l’assist, ribadendo: «Ci sarà un ritorno. Serve predisporre un paino per l’autunno-inverno»… Covid, Speranza e Conte tornano a fare gli allarmisti Torna alla ribalta l’accoppiata Conte Speranza: il motivo che suggella l’unione è ancora una volta il Covid. O meglio, il richiamo allarmato al ripristino delle misure anti-contagio che abbiamo abbandonato dopo due anni di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022), sostenuti da una parte degliin campo, evocano allarmi e paure. E rilanciano la necessità di misure dinimento e restrizioni. La la battaglia non è vinta, lanon è», tuona il ministro della Salute con l’ex premier che gli offre l’assist, ribadendo: «Ci sarà un ritorno. Serve predisporre un paino per l’autunno-inverno»…tornano a fare gliTorna alla ribalta l’accoppiata: il motivo che suggella l’unione è ancora una volta il. O meglio, il richiamo allarmato al ripristino delle misure anti-contagio che abbiamo abbandonato dopo due anni di ...

