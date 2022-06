Covid, news. Speranza: "Non siamo fuori pandemia, curva in Paesi ricresce". LIVE (Di giovedì 9 giugno 2022) "siamo più forti perché oltre il 90 percento delle persone ha completato il ciclo vaccinale. Ma la battaglia non è vinta ha detto il ministro della Salute. Mascherine ai seggi non obbligatorie, maturandi con la Ffp2. Sileri a Sky TG24: "Auspicabile eliminazione obbligo dopo il 15 giugno". Gimbe: "Frena discesa casi, salgono in 22 province". Le autorità di Shanghai hanno imposto nuove restrizioni, in particolare nel distretto di Minhang, dove è stato ordinato un lockdown di due giorni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 giugno 2022) "più forti perché oltre il 90 percento delle persone ha completato il ciclo vaccinale. Ma la battaglia non è vinta ha detto il ministro della Salute. Mascherine ai seggi non obbligatorie, maturandi con la Ffp2. Sileri a Sky TG24: "Auspicabile eliminazione obbligo dopo il 15 giugno". Gimbe: "Frena discesa casi, salgono in 22 province". Le autorità di Shanghai hanno imposto nuove restrizioni, in particolare nel distretto di Minhang, dove è stato ordinato un lockdown di due giorni

