Carnesecchi | stop di almeno 3 mesi E la Lazio pensa a un piano B

(Di giovedì 9 giugno 2022) Cambiano le carte in tavola. In seguito alla lussazione della spalla sinistra è probabile che Marcosi sottoponga a operazione nei prossimi giorni. Dovrebbe restare fermo per non meno di 3 ...

Cambiano le carte in tavola. In seguito alla lussazione della spalla sinistra è probabile che Marcosi sottoponga a operazione nei prossimi giorni. Dovrebbe restare fermo per non meno di 3 mesi, motivo per il quale la Lazio, che stava chiudendo la trattativa per il suo acquisto, deve ...1 Il KO diin Nazionale ha scombussolato i piani della Lazio . La trattativa con l'Atalanta, che ... Loprevisto è di 2 - 3 mesi, che significherebbe saltare le prime giornate ad agosto ...La Lazio è sempre in cerca di un portiere titolare per la prossima stagione. I due nomi più caldi rimangono sempre quelli di Carnesecchi e Vicario anche se la situazione è sempre in divenire. Non ci v ...Il KO di Carnesecchi in Nazionale ha scombussolato i piani della Lazio. La trattativa con l'Atalanta, che sembrava ben avviata, è ora in stand-by. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Lotito atte ...